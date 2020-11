Política Vitória de Covas é abertura do jogo de Doria contra Bolsonaro em 2022 Reeleito, prefeito é visto por tucanos contrários ao governador como obstáculo a suas pretensões

Como todo leigo candidato a enxadrista vê na minissérie "O Gambito da Rainha" (Netflix), a abertura de um jogo é a chave para a vitória ou a derrota no tabuleiro de xadrez. O triunfo de Bruno Covas (PSDB) sobre Guilherme Boulos (PSOL) na disputa eleitoral em São Paulo pode ser lido como um sinal auspicioso para as pretensões presidenciais do governador tucano João D...