Política Visita por voto causa receio na população diante da pandemia Segundo o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Wilson Gamboge, a Justiça Eleitoral não tem uma orientação específica sobre esse tipo de abordagem durante a campanha

Depois do dia 26 de setembro, que foi o prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro de candidaturas para a eleição de 2020, os candidatos ficaram autorizados a iniciar, de fato, suas campanhas políticas. O que significa, em resumo, que desde então eles podem pedir votos. Entre as estratégias estão as costumeiras visitas às casas da população para ...