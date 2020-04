A vistoria do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Hospital de Campanha que está sendo construído em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, gera expectativa por ser a primeira vez que o presidente se encontrará com o governador Ronaldo Caiado (DEM) desde o rompimento político entre os dois.

A avaliação é de que Bolsonaro tem agido para romper seu isolamento político, tentando a reaproximação com Caiado, que foi seu principal aliado político desde a eleição de 2018, e que rompeu com ele no fim de março, após pronunciamento em que o presidente criticou as medidas de isolamento adotadas por governadores, incentivando a população a retomar suas rotinas, além de classificar a Covid-19 como “gripezinha” e “resfriadinho”.

O helicóptero de Bolsonaro pousou há poucos minutos na cidade goiana, onde já se encontravam Caiado, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), e o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, que o acompanharam no helicóptero. Chegaram pouco depois das 10h30.

Outra expectativa para o encontro é o fato de ser o primeiro evento público do qual participam tanto Bolsonaro quanto o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está no centro da crise política do governo federal, dadas as críticas de Bolsonaro às medidas de isolamento tomadas pelos Estados, apoiadas por Mandetta.

Mandetta é próximo a Caiado e o Hospital de Campanha que está sendo construído em Águas Lindas, inclusive, é a primeira do tipo construída pela União, atendendo a pedido de Caiado feito ao ministro. A unidade deve ficar pronto em 15 dias, a um custo de aproximadamente R$ 10 milhões.

Além de Mandetta, acompanha a comitiva presidencial também o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL-GO).