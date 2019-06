Política Visões ideológicas dividem votações da Câmara dos Deputados Basômetro mostra que, com fim de coalizões entre partidos de perfis diferentes, pleitos ficaram marcados por polos de direita e esquerda

Com o fim do presidencialismo de coalizão, representado pela eleição de Jair Bolsonaro (PSL), as votações na Câmara dos Deputados têm sido marcadas pela clivagem ideológica: direita de um lado, esquerda de outro. É a primeira vez que isso acontece desde 2003, segundo análise feita com dados do Basômetro, ferramenta do jornal O Estado de S. Paulo que mede o governismo de par...