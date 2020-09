Política ‘Virada’ dos Republicanos dá o tom de discursos em convenção do PSC Partido, liderado em Goiás pelo deputado federal João Campos, entrou na coligação de Maguito Vilela indicando o vereador Rogério Cruz para vice

Apoiadores de Wilder Morais repetiram ao longo da convenção do PSC, realizada ontem, criticas à saída do Republicanos do apoio para a disputa do ex-senador à Prefeitura de Goiânia. O partido, liderado em Goiás pelo deputado federal João Campos, entrou na coligação de Maguito Vilela indicando o vereador Rogério Cruz para vice. A legenda justificou que não houve diálogo p...