Política Villas Bôas ironiza crítica de Fachin; Gilmar vê ‘deboche’ ‘Três anos depois’, disse ex-comandante sobre reação ao ser revelado alerta de militares antes de julgamento de habeas corpus a Lula

O ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas ironizou nesta terça-feira (16) uma crítica aos militares feita um dia antes pelo ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal). Sem citar o general, Gilmar Mendes reagiu.A reprimenda de Fachin foi uma resposta à revelação de que a cúpula do Exército, então comandado por Villas Bôas, articulou um tuíte de alerta...