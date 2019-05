Política Villas Bôas chama Olavo de 'Trotski de direita' Ex-comandante do Exército reagiu às críticas do escritor, guru bolsonarista, contra os militares do governo

O ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, reagiu às críticas do escritor Olavo de Carvalho, guru bolsonarista, contra os militares do governo de Jair Bolsonaro. Em nota publicada em suas redes sociais, o general chama Olavo de "Trotski de direita", em referência ao revolucionário bolchevique, figura central da guerra civil russa. "Mais uma vez o sr. Ol...