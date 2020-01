Política Vice-presidente do PT diz que governador do Maranhão vai compor chapa petista em 2022 Paulo Teixeira afirmou que Flávio Dino deve disputar as eleições presidenciais ao lado de Lula ou de Haddad

O deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Paulo Teixeira (SP), disse nesta quinta-feira, 2, em seu Twitter, que o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) "estará na nossa chapa nas próximas eleições presidenciais". O petista ainda citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como nomes do partido à Presidência d...