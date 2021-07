Política Vice-prefeito de Aparecida tem bens bloqueados em investigação do MP-GO Vilmar Mariano Silva é investigado por contratação superfaturada de um curso para servidores, que é oferecido gratuitamente pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás

A Justiça atendendo a um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) bloqueou os bens do ex-presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia e atual vice-prefeito do município, Vilmar Mariano Silva, de um empresário e de uma empresa, no valor de R$ 135 mil. O vice-prefeito é investigado por contratação superfaturada de um curso para servidores, que é oferecido gratui...