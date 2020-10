Política Vice na chapa de Maguito, Rogério Cruz também testa positivo para Covid-19 Segundo a assessoria de imprensa do candidato, ele se encontra em casa desde a tarde de quinta-feira (29)

O candidato a vice-prefeito pela coligação de Maguito Vilela (MDB), Rogério Cruz (Republicanos), confirmou nesta sexta-feira (30) também estar com Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa do candidato a vice, ele se encontra em casa desde a tarde de quinta-feira (29). Além do teste que detectou a doença, Rogério também realizou uma tomografia que acusou uma al...