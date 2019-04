Política Vice é 'uma sombra', mas por enquanto está tudo bem, diz Bolsonaro Comentário foi feito ao ser questionado como está sua relação com Mourão, que vem sofrendo críticas diárias de Carlos Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro comparou nesta quinta-feira, 25, o papel de vice-presidente a uma "sombra que às vezes não se guia de acordo com o sol, mas por enquanto está tudo bem". O comentário foi feito quando Bolsonaro foi questionado como está sua relação com seu vice, Hamilton Mourão - que vem sofrendo críticas diárias do vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos d...