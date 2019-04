Política Veto de Iris acirra impasse entre Executivo e Legislativo Presidente da Câmara diz que Paço “não tem direito de achincalhar” projeto de criação de gabinetes de segurança na Casa; integrantes da base articulam para manter a lei

A decisão do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), de vetar integralmente o autógrafo de lei para a criação de gabinetes para Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros na Câmara Municipal aumentou o mal-estar entre Executivo e Legislativo. “Hoje, a relação com o Paço só não está pior por causa do líder. O Paço tem todo direito de fazer vetos, mas não tem direit...