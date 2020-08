Política Veto a novos processos aos próximos de se aposentar

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem que ministros a 60 dias de suas aposentadorias não participarão do sorteio para escolha do relator de processos.Assim, em 1º de setembro o nome do ministro Celso de Mello será retirado do sistema que distribui todas as ações que são protocoladas no Supremo e, depois, encaminhadas para o gabinete de algum magistrado. De...