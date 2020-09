Política Veter confirma candidatura em Aparecida e diz: “Não foi opção, foi exclusão” Atual vice-prefeito da cidade, pessedista esperava ser confirmado candidato na chapa de Gustavo Mendanha (MDB), o que não aconteceu; formação da chapa passa pelo governador Ronaldo Caiado (DEM)

Veter Martins (PSD) será candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia com o apoio do governador Ronaldo Caiado (DEM), que deve indicar o nome a vice. O anúncio deve ser feito no início da tarde desta quinta-feira (17). A confirmação da candidatura ocorreu no fim da noite de ontem, conforme adiantou o Popular na quarta-feira à noite, após o prefeito Gustavo Mendanha (MDB) confirmar o pastor da Assembleia de De...