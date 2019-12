Política Vereadores são afastados e alvos de mandados em Piracanjuba Segundo o delegado responsável, parlamentares teriam exigido parte dos salários de suas assessoras, sob pena de serem exoneradas do cargo

Os vereadores de Piracanjuba Rogério Valdivino Pinheiro e Luiz Carlos Nunes de Souza Junior foram afastados do cargo, na tarde de quinta-feira (12), por suspeita de crime de concussão (vantagem indevida). Segundo o delegado Leylton Barros, a dupla teria exigido, por mais de um ano, parte dos salários das assessoras parlamentares com a ameaça de serem exoneradas do car...