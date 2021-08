Política Vereadores reagem ao adiamento do envio da data-base dos servidores de Goiânia Na tribuna, Mauro Rubem (PT) disse que a Prefeitura está sacrificando o servidor; Paço alega estar impedindo por lei federal a fazer o pagamento antes de dezembro de 2021

Os vereadores reagiram, na manhã desta terça-feira (17), ao não envio do projeto que atualiza a data-base dos servidores de Goiânia. Isso porque a Procuradoria-Geral do Município (PGM) deu parecer pela impossibilidade jurídica do pagamento, devido às restrições impostas pela Lei Complementar 173/2020. Na tribuna, Mauro Rubem (PT) disse que a Prefeitura está sacrifica...