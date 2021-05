Política Vereadores e deputados de Goiás dão mau exemplo no uso de máscaras contra Covid-19 Além de retirarem equipamento de proteção pessoal contra Covid-19 para falar ou subir à tribuna, vereadores e deputados usam tipos não recomendados para ambientes fechados, de maior risco

Com a máscara no queixo, o deputado estadual Júlio Pina (PRTB) conversava com colegas no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) na sessão desta terça-feira (18). Logo foi repreendido pelo presidente, Lissauer Vieira (PSB), que o mandou fazer o uso correto do equipamento de proteção individual, de uso obrigatório. Naquele momento, ele era uma exceção, já que...