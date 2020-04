A suspensão de cerca de 3,1 mil contratos temporários, a maioria na área da educação, pela Prefeitura de Goiânia, foi o assunto predominante da sessão virtual da Câmara Municipal na manhã de ontem. Propostas no intuito de reverter a medida foram apresentadas e deverão voltar a ser discutidas na Casa na próxima semana.

A suspensão de contratos temporários está prevista no Decreto nº 896/2020, publicado na segunda-feira (13) pelo prefeito Iris Rezende (MDB), que traz medidas de cortes de gastos com pessoal em razão da queda de arrecadação provocada pela pandemia do coronavírus.

Decreto legislativo apresentado ontem pelas vereadoras Sabrina Garcez (PSB), Tatiana Lemos (PCdoB) e Priscilla Tejota (PSD) quer sustar trecho do decreto do prefeito que trata da suspensão. Entre os argumentos, Sabrina destaca que para falar de regime jurídico do servidor demanda-se o envio de projeto de lei para à Câmara.

Além disso, Sabrina e Tatiana apontam que esses servidores com contrato suspenso não se encaixam sequer nos requisitos para buscar o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal, visto que o vínculo não foi encerrado. “Ação, mais que tudo, irresponsável”, diz Tatiana.

Já requerimento apresentado por Andrey Azeredo (MDB), segundo ele, junto com alguns integrantes da bancada, propõe a devolução para a Prefeitura do valor médio mensal de R$ 4 milhões economizados pela Câmara para que esse recurso possa ser utilizado para manter os temporários.

Líder do prefeito no Legislativo, Welington Peixoto (DEM) diz que a suspensão dos contratos temporários é “uma medida amargosa” que o prefeito teve que tomar, por uma questão jurídica. “É uma situação complexa, que está sendo discutida.”

Presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), via assessoria de imprensa, disse que a Câmara de Goiânia está apoiando a Prefeitura em todas as frentes de atuação contra a pandemia. Afirmou que já suspenderam todos os contratos do Legislativo e que “tudo o que sobrar após o pagamento dos servidores e das despesas de manutenção (água, luz e material de trabalho) ficará à disposição da Prefeitura”.