Política Vereadores de Goiânia cobram Paço por data-base dos servidores A última revisão foi feita em junho de 2019. O vereador cobra o reajuste referente a 2020 e 2021.

Durante a sessão desta quinta-feira (1) na Câmara Municipal de Goiânia, os vereadores Mauro Rubem (PT) e Romário Policarpo (Patriota) cobraram o envio do projeto que atualiza a data-base dos servidores municipais ainda antes do recesso parlamentar. As sessões do primeiro semestre de 2021 vão até o dia 15 de julho. Segundo a Secretaria de Governo da Prefeitura de Goiâni...