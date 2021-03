Política Vereadores comemoram as nomeações de Wellington Bessa e Luan Alves na Prefeitura de Goiânia O tom da Câmara estava bem diferente de uma semana atrás, quando vereadores criticaram a reforma do secretariado, iniciada pelo prefeito Rogério Cruz

Parlamentares da Câmara de Goiânia comemoraram as nomeações do vereador Wellington Bessa (DC) para a Secretaria Municipal de Educação e de Luan Alves Deodato, filho do vereador Clécio Alves (MDB), na Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), durante a sessão da manhã desta quarta-feira (31). Os dois estavam presentes na Casa na sessão de hoje. Quem puxou as par...