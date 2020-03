Política Vereadores aprovam licença médica do prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha O prefeito que recebeu alta na manhã desta quinta-feira (5) foi internado na UTI do Hospital Santa Mônica, no dia 25 de fevereiro para tratar uma trombose venosa

Os vereadores de Aparecida de Goiânia aprovaram na última sessão ordinária da semana, a licença médica de 30 dias do prefeito Gustavo Mendanha (MDB) para tratamento de saúde. O prefeito que recebeu alta na manhã desta quinta-feira (5) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Mônica na Vila Sul, na região metropolitana de Goiânia, no di...