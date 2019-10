Projeto que prevê alterações na Lei nº 10.360 de junho deste ano autorizando a Prefeitura de Goiânia a contrair empréstimo de R$ 780 milhões junto à Caixa, com o aval da União, deve ser votado hoje em segunda e última votação na Câmara Municipal. A aprovação da matéria é determinante para que o empréstimo do Executivo com o banco possa ser consolidado.

Os recursos são previstos para obras, como a do viaduto na Avenida Jamel Cecílio com a Marginal Botafogo e pavimentação de vias da capital. A mudança na lei foi um pedido da Caixa, que exigiu o aval da União. O projeto acrescenta ao texto da lei a autorização para o Executivo municipal vincular como contragarantia a possibilidade de descontos nos repasses dos impostos federais.

A primeira votação ocorreu ontem pela manhã, em sessão extraordinária. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos 31 vereadores presentes. O placar do plenário registrou a ausência de Jair Diamantino (DC), Leia Klebia (PSC), Lucas Kitão (PSL) e Paulinho Graus (PDT).

Na mesma sessão, também foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 331/2019, que altera uma lei de dezembro de 2018, trazendo a Caixa como o novo agente financeiro para um outro empréstimo de R$ 35 milhões à Prefeitura.

Logo após as aprovações em plenário, foi iniciada reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Relator do projeto sobre os R$ 780 milhões, o vereador Anselmo Pereira (MDB) apresentou parecer favorável à aprovação da matéria. O mesmo fez o relator do texto sobre o empréstimo de R$ 35 milhões, Álvaro da Universo (PV).

Segundo o presidente da comissão, Clécio Alves (MDB), a reunião estava inicialmente marcada para as 14 horas, mas foi antecipada para que houvesse tempo regimental para que as matérias voltassem à pauta na sessão ordinária de hoje. Pelo regimento da Casa, os empréstimos poderão ser votados a partir das 11 horas de hoje.

Lucas Kitão foi o único membro da Comissão de Finanças ausente. Ele foi o autor de dois pedidos de diligências para que a Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e Banco Central avaliassem a viabilidade econômica da operação do empréstimo de R$ 780 milhões.

O pedido foi rejeitado pela maioria no plenário sábado (18), quando aconteceu a primeira sessão extraordinária convocada pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota) para votação do projeto. Após três horas de discussões, marcadas por críticas a alguns secretários municipais, a sessão foi encerrada sem a apreciação da matéria.

“O que houve foi um contratempo, já resolvido, e a votação de hoje (ontem) deixa isso muito claro”, disse o líder do prefeito na Casa, Oséias Varão (sem partido). Dra. Cristina Lopes (PSDB), que sábado foi favorável ao pedido de Lucas, votou a favor do projeto ontem. “Eu tenho diferenças em relação à aplicação do dinheiro, mas eu não vou travar a cidade.”

Romário voltou a falar sobre a necessidade da tramitação ser ágil. “Caso Goiânia não se antecipe, corremos o risco de perder esse recurso e, por consequência, também as obras não se concluírem.”

Ontem, o secretário de Finanças, Alessandro Melo, teve reunião no Ministério da Economia para explicar a mudança no prazo de tramitação final do projeto. Acordo o prefeito Iris Rezende (MDB) e o ministro Paulo Guedes previa para essa segunda (21) a conclusão. O banco não impõe prazo.