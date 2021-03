Política Vereadora de Goiânia, Gabriela Rodart recebeu R$ 3,6 mil de auxílio emergencial em 2020 Eleita com discurso negacionista sobre o coronavírus, vereadora declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 20 mil em poupança como único patrimônio

A vereadora de Goiânia Gabriela Rodart (DC) recebeu R$ 3,6 mil de auxílio emergencial do governo federal no ano passado, segundo dados do Ministério da Cidadania. Eleita com discurso negacionista sobre o coronavírus e contrária às medidas de isolamento social, Gabriela declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 20 mil em poupança como único patrimônio.Pelas redes sociais,...