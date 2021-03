Política Vereador Wellington Bessa deve ser o novo secretário de Educação de Goiânia O nome foi apontado nesta quarta-feira durante reunião do prefeito Rogério Cruz (Repubicanos) e do secretário de Governo, Arthur Bernardes

O vereador Welllington Bessa (DC) deve ser o substituto de Marcelo Ferreira na Secretaria Municipal de Educação. O nome foi apontado nesta quarta-feira durante reunião do prefeito Rogério Cruz (Repubicanos) e do secretário de Governo, Arthur Bernardes, com vereadores do grupo do qual o futuro auxiliar faz parte na Câmara de Goiânia. A indicação de Bessa abre e...