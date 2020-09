O vereador Rogério Cruz (Republicanos) será o candidato a vice-prefeito de Goiânia na chapa de Maguito Vilela (MDB). A decisão foi tomada no início da noite e será anunciada ainda hoje (13) em evento na sede do diretório republicano.

O Republicanos chegou a nunciar apoio a Wilder Morais (PSC) e começou a discutir a troca de apoio na quinta (10), logo após o lançamento da pré-candidatura de Maguito. O pano de fundo foi a definição da vice de Wilder, que ficou com Valdeci Ribeiro (Avante). Nos bastidores, lideranças do Republicanos afirmam que a escolha, anunciada no mesmo dia, aconteceu "à revelia" do partido, até então o maior da coligação.

Maguito esteve com o deputado federal João Campos, presidente estadual do Republicanos, na sequência das definições de quinta. Na sexta foi realizada uma reunião do diretório metropolitano, presidido deputado estadual Jeferson Rodrigues, onde o apoio ao emedebista entrou em pauta.

Neste domingo, Maguito voltou a se encontrar com Campos, desta vez também com a presença do próprio Rogério Cruz, para acertar os detalhes da aliança.