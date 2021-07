Política Vereador que não usar máscara na Câmara de Goiânia será multado Guarda Municipal está autorizada a multar quem estiver sem o equipamento de proteção; mudança ocorre após o POPULAR flagrar parlamentares dando mau exemplo na Casa

Um mês e meio após o POPULAR flagrar vereadores dando mau exemplo no uso de máscaras no plenário da Câmara Municipal de Goiânia, alguns deslizes ainda são registrados. Apesar disso, parlamentares relatam mudanças de comportamento e a própria Casa tomou medidas para intensificar a obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção durante a pandemia da Covid-19. Entre elas, o r...