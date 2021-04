Política Vereador Paulo Henrique assume pasta de Economia Criativa na prefeitura de Goiânia O novo secretário tem experiência na gestão municipal de Goiânia e em vários mandatos como conselheiro tutelar

O Vereador Paulo Henrique (PTC) assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa na prefeitura de Goiânia. O decreto com a sua nomeação está previsto para sair ainda nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial. Com experiência na gestão municípal de Goiânia por duas vezes e em vários mandatos de conselheiro tutelar, o novo secretário declarou q...