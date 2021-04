Política Vereador Paulo da Farmácia assume a Secretaria de Desenvolvimento na prefeitura de Goiânia Paulo da Farmácia é o segundo vereador a assumir cargo no primeiro escalão da Prefeitura de Goiânia

Atualizada às 23h52 O vereador Paulo da Farmácia (PTC) é o novo secretário municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa da Prefeitura de Goiânia. Sua nomeação saiu no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (15). Ele assume no lugar de Rafael Lúcio de Souza Olinto Meirelles, que ocupava o cargo interinamente. Antes, o comando da pasta e...