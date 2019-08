Política Vereador Oséias Varão deixa PSB Partido informou que um dos motivos da desfiliação foi o parlamentar ter assumido a liderança do prefeito Iris Rezende na Câmara de Goiânia

O vereador Oséias Varão está oficialmente fora do PSB. A desfiliação foi confirmada pela assessoria do partido na tarde desta sexta-feira (16). “É uma decisão de comum acordo com o vereador. Continuaremos agindo com o mesmo respeito à atuação dele”, explicou o presidente do diretório estadual, deputado federal Elias Vaz. No primeiro semestre de 2019, ...