Vereador do Rio se cala ao ser o número 24 para votação na Câmara

Durante a sessão que aprovou, nesta terça, 5, a encampação da Linha Amarela – via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio – o vereador Marcelino D’Almeida (PP) se calou duas vezes ao ser o número 24 na chamada para votação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No jogo do bicho, o número 24 é atribuído ao veado. Por causa de um...