Política Vereador de Rio Verde é alvo de ação do MP por quebra de decoro parlamentar Promotora pede que, se for contatada a quebra de decoro parlamentar, o mandato do parlamentar seja cassado

O vereador de Rio Verde Elecir Casagrande Perpétuo Garcia é alvo de ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) por quebra de decoro parlamentar. O MP-GO representou à Câmara Municipal de Rio Verde e ao Conselho de Ética do Legislativo que adote as medidas cabíveis. A promotora de Justiça Renata Dantas de Morais e Macedo tomou conhecimento de senten...