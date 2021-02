Política Vereador de Goiânia que perdeu a mãe e o irmão, vítimas da Covid-19, não apresenta sintomas Assessoria de imprensa informou que Cabo Senna está bem e dando auxílio aos familiares. Ao todo, oito pessoas próximas se contaminaram

O vereador de Goiânia Cabo Senna e sua esposa, Monica Senna, não apresentam sintomas e passam bem, segundo as informações da assessoria de imprensa. Os dois foram contaminados pela Covid-19 em junho do ano passado e não apresentaram sequelas. Morreram a mãe do vereador, Zélia de Sena Soares, e o irmão Francisco de Assis de Sena Soares. O pai do parlamentar, Eduard...