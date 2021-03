Política Vereador critica influência de condenado na Lava Jato na reforma do secretariado de Goiânia Ronilson Reis falou de Wanderley Tavares, presidente do Republicanos no DF, que foi designado pelo diretório nacional do partido para fazer mudanças na prefeitura

Como havia prometido, a oposição ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), não facilitou a votação do projeto que autoriza a adesão de Goiânia ao consórcio de compra das vacinas contra a Covid-19. A apreciação do projeto apresentado em regime de urgência foi marcada por debates acalorados sobre a reforma do secretariado, iniciada por Cruz na semana passada. O debate...