Política Vereador acusa prefeito de Iporá e funcionários de agressão e ameaça Confusão ocorreu quando Moisés Magalhães (Republicanos) tentou filmar escondido uma confraternização de servidores; Chefe do Executivo, Naçoitan Leite (sem partido) diz que o parlamentar caiu de um muro

O vereador de Iporá Moisés Magalhães (Republicanos) registrou boletim de ocorrência nesta sexta-feira (2) após, segundo relato do parlamentar, sofrer ameaças do prefeito da cidade, Naçoitan Leite (sem partido), e agressão de pelo menos outras duas pessoas, que seriam próximas ao chefe do Executivo. Ao POPULAR, Moisés relatou que recebeu denúncia sobre a realização de uma...