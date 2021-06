Política Vereador é expulso do Patriota depois de criticar Flávio Bolsonaro e diz que 'não faz fileira com bandido' Segundo Rubinho Nunes, o pedido pela sua expulsão se baseou nas críticas que ele vem fazendo ao partido após a filiação do senador Flávio Bolsonaro à agremiação

O vereador paulistano e advogado do MBL (Movimento Brasil Livre) Rubinho Nunes foi expulso do Patriota. A decisão foi tomada em convenção municipal da legenda realizada na segunda (7). O parlamentar foi denunciado por indisciplina partidária. Ele não irá recorrer da decisão. "Eu não faço fileira com a família Boslonaro, com bandido, criminoso", diz Nunes à rep...