Política Verba indenizatória na Assembleia Legislativa de Goiás soma R$ 838,6 mil 27 dos 41 parlamentares ultrapassaram R$ 20 mil em despesas no mês de fevereiro; transporte e assessoria técnica lideram ranking dos pedidos de ressarcimento

Levantamento feito no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa aponta que, no primeiro mês da atual legislatura, quatro deputados estaduais atingiram o teto da verba indenizatória, de R$ 26.351,40; e, dos 41 parlamentares, 27 receberam mais de R$ 20 mil para seus respectivos gabinetes. No total, os parlamentares gastaram mais de R$ 838,6 mil.Atingiram o teto os ...