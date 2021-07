Política Vendedor de vacinas reafirma à CPI pedido de propina de US$ 1 por dose no governo Bolsonaro Ele disse que a primeira proposta de vacina era de US$ 3,50, a menor do mercado

O representante da Davati Medical Suply Luiz Paulo Dominguetti Pereira confirmou à CPI da Covid a denúncia que fez à Folha de S.Paulo, de cobrança de propina. Dominguetti reforçou que o pedido de propina seria de um US$ 1. Ele disse que a primeira proposta de vacina era de US$ 3,50, a menor do mercado. A Davati estava ofertando 400 milhões de doses. "Foi sempre coloca...