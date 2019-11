Política Venda de ações da Saneago é aprovada em segunda votação Projeto prevê que, no mínimo, 30% do valor arrecadado seja investido na estatal

A venda de 49% das ações da Saneago foi aprovada em segunda votação, nesta quinta-feira (7), na Assembleia Legislativa de Goiás. Oito deputados votaram contra a proposta, de 33 presentes. Na Comissão Mista, via voto em separado do deputado Rubens Marques (Pros), foi incluído na matéria a previsão de que no mínimo 30% do que for arrecadado com a venda das ações primár...