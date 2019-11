Política Venda de 49% das ações da Saneago é aprovada em primeira votação na Assembleia Legislativa Servidores da empresa estatal lotaram as galerias da Alego para protestar contra a venda de ações

O projeto que altera a Lei 6.680/1967 e autoriza o Estado de Goiás a vender até 49% das ações da Saneago foi aprovado em primeira votação no plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (5). Em reunião da Comissão Mista na semana passada, foi incluída na matéria, via voto em separado do deputado Rubens Marques (Pros), a previsão de que no mínimo 30% do...