Política 'Vemos no Brasil um clima de ódio, é o PT de ponta-cabeça', diz Alckmin O ex-governador de SP criticou também a posição do governo de Jair Bolsonaro na questão da flexibilização da posse de armas

O ex-governador de São Paulo e presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou neste domingo, 05, que o Brasil está tomado por um clima do ódio e caracterizou o governo do presidente Jair Bolsonaro, sem mencioná-lo, a um "PT de ponta-cabeça", a um "PT ao inverso". Além disso, ele disse que o Brasil tem hoje, segundo ele, uma agenda com ideologia ultrapassada e...