Política Veja lista dos candidatos à Prefeitura de Goiânia

O período de convenções na capital terminou com 15 candidatos confirmados por seus partidos para a disputa pela Prefeitura de Goiânia. Em oito casos foram formadas chapas puras, provocadas por diferenças ideológicas e defesa do comando do projeto. Ontem à noite, o Progressistas desistiu da candidatura própria para apoiar Vanderlan Cardoso (PSD). Alysson Lima (SD) e T...