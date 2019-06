Política Veja como votaram os senadores goianos na sessão que derrubou o decreto de Bolsonaro sobre armas A matéria foi apreciada na Casa ontem; foi a pior derrota do presidente nos primeiros cinco meses de governo

O senador Jorge Kajuru (PSB) foi o único goiano a votar a favor da derrubada do decreto do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que determinava a flexibilização das regras para o porte de armas no Brasil. Vanderlan Cardoso (PP) e Luiz do Carmo (MDB) foram contrários à derrubada do decreto e, portanto, a favor do governo. A matéria foi votada no Senado ontem. Por 47 vot...