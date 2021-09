O dia 7 de setembro de 2021 é marcado por manifestações políticas desde o seu primeiro minuto em Goiás. De um lado, grupos fazem caravanas durante a madrugada com rumo a Brasília, onde protestam contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O mesmo grupo promove uma motocarreata em Goiânia. Ainda na capital, há uma manifestação programada por opositores, que pedem a saída do presidente da República.

