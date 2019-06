Política Veja como fica a reforma da Previdência depois do relatório da Comissão Especial Pontos mais polêmicos, como BPC, aposentadoria rural e capitalização, foram excluídos do texto; parecer prevê regra de transição mais suave para servidores

O parecer do relator da Comissão Especial da Câmara, Samuel Moreira ( PSDB-SP), retirou os pontos mais polêmicos da proposta do governo para a reforma da Previdência e reduziu a projeção do impacto fiscal com as mudanças nas aposentadorias. Agora, a economia alcançada em dez anos deve ser de R$ 912,4 bilhões ante R$ 1,2 trilhão projetado pela equipe d...