Política Veja as fotos e vídeos da passagem do presidente Jair Bolsonaro por Goiânia Em rápida visita, Bolsonaro participou de um culto na Assembleia de Deus Ministério Madureira, no setor Campinas

Goiânia recebeu nesta sexta-feira (31) a breve visita do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Ele foi recebido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), no hangar do Estado por volta das 8h e se encontrou com deputados, senadores, prefeitos, secretários e outras autoridades de Goiás no Palácio das Esmeraldas. Em seguid...