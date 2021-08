Política Veja as fotos da motociata com Jair Bolsonaro em Goiânia Oitavo passeio em 2021 do presidente é o primeiro durante o meio da semana

Ao lado de apoiadores e seguranças, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realiza na tarde desta sexta-feira (27), em Goiânia, uma motociata. Essa é a oitava do ano, mas é o primeiro passeio no meio da semana e durante o expediente de trabalho. O grupo saiu do estacionamento do antigo Aeroporto Santa Genoveva. O movimento é organizado pelo grupo Brasil Verde ...