Política Veja a trajetória do centrão, da Constituinte a embates e reaproximação com Bolsonaro Nesta segunda-feira (1º), dois nomes apoiados por Bolsonaro aparecem como favoritos para as eleições no Congresso: Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no Senado, e Arthur Lira (PP-AL), na Câmara - esse último o principal líder do chamado centrão

Em busca de sustentação no Congresso para aprovar projetos e reduzir os riscos que poderiam abreviar seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) distribuiu cargos para o centrão e tornou essas siglas a espinha dorsal de sua base política. O presidente, que no início do ano passado participava de manifestações que pediam o fechamento do Congresso, abando...