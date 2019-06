Política Vassil Oliveira será novo secretário de Comunicação da Prefeitura de Goiânia Vassil substituirá Urias Júnior, que deixou a pasta da Comunicação no início da semana para assumir a Agetul

O novo secretário de Comunicação da Prefeitura de Goiânia será o jornalista Vassil Oliveira, que hoje preside a Agência Brasil Central (ABC), do governo estadual. A decisão foi tomada por Iris Rezende (MDB) na tarde de hoje (28/06) e deve ser oficializada nos próximos dias, uma vez que o futuro auxiliar do prefeito precisa se desligar do governo. Vassil substituirá...