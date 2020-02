Política Varejo goiano interrompe 4 meses de alta em dezembro, mas vendas crescem 0,5% em 2019 Vendas do comércio varejista no Estado caíram 2,4% em dezembro na comparação com novembro; no acumulado do ano, setor avançou 0,5%

As vendas do comércio varejista em Goiás interromperam quatro meses de alta em dezembro e recuaram 2,4% frente a novembro de 2019. Ainda assim, o varejo registrou crescimento de 0,5% no Estado no ano passado, revelou nesta quarta-feira (12) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O varejo nacional teve leve retração de 0,1% e...