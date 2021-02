Política Vanderlan será candidato se tiver interesse, diz Vilmar

Presidente estadual do PSD em Goiás, Vilmar Rocha afirma que se o senador Vanderlan Cardoso tiver interesse, será o candidato do partido ao governo de Goiás em 2022. Vilmar conta que o convite para Vanderlan se filiar ao PSD foi feito com este objetivo. “Foi assim que a gente o convidou e pensou naquele momento e ele teve espaço interno para construir isso. Em 2020, ...